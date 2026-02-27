|
Cargojet: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Cargojet hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 1,76 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,49 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 284,7 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 293,2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 5,24 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren 6,68 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 992,70 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,00 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
