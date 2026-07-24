Cargotec: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cargotec äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 USD, nach 0,430 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Cargotec mit einem Umsatz von insgesamt 468,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 455,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at