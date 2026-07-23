Cargotec hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cargotec hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cargotec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,760 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 403,3 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 402,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at