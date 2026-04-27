Cargotec legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cargotec gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,27 USD gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Cargotec mit einem Umsatz von insgesamt 448,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 433,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at