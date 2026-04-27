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27.04.2026 06:31:29
Cargotec präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cargotec hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cargotec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,840 EUR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,95 Prozent auf 382,9 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 411,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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