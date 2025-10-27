Cargotec präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cargotec hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 404,8 Millionen USD, gegenüber 648,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 37,58 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at