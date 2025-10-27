Cargotec vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cargotec gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cargotec 0,700 EUR je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,32 Prozent auf 346,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 590,3 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at