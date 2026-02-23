CarGurus Aktie

WKN DE: A2DX5H / ISIN: US1417881091

23.02.2026 10:53:00

CarGurus: Have I Been Pwned integriert Daten von 12,5 Millionen Kunden

Have I Been Pwned ist um 12,5 Millionen Einträge von CarGurus-Nutzern und -Nutzerinnen reicher. Die haben ShinyHunters geklaut.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
