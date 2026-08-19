CarGurus Aktie
WKN DE: A2DX5H / ISIN: US1417881091
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19.08.2026 19:53:01
CarGurus Chief Marketing Officer Sells 17,151 Shares for $634,587
Dafna Sarnoff, Chief Marketing Officer of CarGurus, Inc. (NASDAQ:CARG), sold 17,151 shares of the company on Aug. 13, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($37.00); post-transaction value based on Aug. 13, 2026, market close ($37.94).CarGurus has established itself as a prominent player in the digital automotive marketplace, with TTM revenues of $974 million and net income of $180 million, demonstrating strong operational profitability at scale. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu CarGurus Inc
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05.08.26
|Ausblick: CarGurus stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: CarGurus informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: CarGurus öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: CarGurus präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu CarGurus Inc
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