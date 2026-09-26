CarGurus Aktie

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WKN DE: A2DX5H / ISIN: US1417881091

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26.09.2026 18:05:59

CarGurus Chief Operating Officer Sells 10,000 Shares for $346,200

Samuel Zales, Chief Operating Officer and President of CarGurus, Inc. (NASDAQ:CARG), reported a sale of 10,000 shares of Class A Common Stock on September 15, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($34.62); post-transaction value based on September 15, 2026 market close ($35.00).

CarGurus operates as a leading digital marketplace in the automotive e-commerce sector, leveraging proprietary algorithms and data analytics to provide market transparency and streamline vehicle transactions. The company's dual-segment strategy -- encompassing the U.S. Marketplace and Digital Wholesale operations -- positions it as a comprehensive solution provider addressing both retail and wholesale automotive channels.

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