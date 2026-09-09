CarGurus COO Samuel Zales Sells 10,000 Shares for $365,000

Samuel Zales, COO and President, reported a sale of 10,000 shares of CarGurus (NASDAQ:CARG) on Aug. 28, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($36.50); post-transaction value based on Aug. 28, 2026, market close ($36.56).

CarGurus is a leading digital automotive marketplace with a market capitalization of $2.9 billion and TTM revenue of $967.2 million, demonstrating substantial scale in the consumer cyclical sector. The company's dual-segment strategy provides diversified revenue streams and positions CarGurus as a critical infrastructure provider in the automotive transaction ecosystem. The platform's competitive advantage stems from its proprietary technology, extensive dealer network, and data-driven approach to vehicle pricing and inventory management, enabling the company to maintain market leadership in the digital automotive marketplace.

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