CarGurus Aktie
WKN DE: A2DX5H / ISIN: US1417881091
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03.09.2026 15:23:31
CarGurus Names Matthew Mandel CFO, Succeeding Jason Trevisan
(RTTNews) - Thursday, CarGurus, Inc. (CARG), an online automotive sales company, announced the appointment of Matthew Mandel as Chief Financial Officer, effective October 19. Reporting to CarGurus CEO Jason Trevisan, Mandel will take charge of the financial strategies for the company. He succeeds Trevisan.
Mandel brings extensive experience scaling teams and driving enterprise value through customer-focused products and technology. He joins CarGurus from Fleetio, where he served as CFO and COO since November 2023.
On the Nasdaq, the shares closed Wednesday's trading 0.40 percent down at $34.63.
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