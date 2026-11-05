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05.11.2026 06:31:28
Caribbean Utilities Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Caribbean Utilities Company hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Caribbean Utilities Company 0,380 USD je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,97 Prozent auf 100,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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