Caribbean Utilities Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Caribbean Utilities Company ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Caribbean Utilities Company die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Caribbean Utilities Company ein EPS von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

Caribbean Utilities Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 73,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,10 USD beziffert, während im Vorjahr 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,30 Prozent zurück. Hier wurden 284,00 Millionen USD gegenüber 293,68 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 305,00 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at