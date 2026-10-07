Caribou Biosciences Aktie
WKN DE: A3CVT6 / ISIN: US1420381089
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07.10.2026 06:57:22
Caribou Begins Strategic Review & Plans To Halt CAR-T Programs; Stock Plunges
(RTTNews) - On Tuesday, Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) said it is exploring strategic alternatives to maximize stockholder value, including a potential merger, acquisition, business combination, or other strategic transactions involving the company or its assets.
The company said it plans to discontinue further development of its allogenic CAR-T programs, vispa-cel and CB-011, for relapsed/refractory B-cell non-Hodgkin lymphoma and multiple myeloma, respectively.
Caribou will also implement cost and a substantial workforce reduction, expected to be completed in the fourth quarter of 2026.
As of June 30, 2026, the company had $113.8 million in cash, cash equivalents, and marketable securities.
Caribou has not set a timeline for completing its strategic review. Wedbush Securities has been engaged as the company's exclusive financial advisor for the evaluation.
CRBU closed trade at $1.13, down 4.62%.
In the overnight market, shares are down 39.87% at $0.68.
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