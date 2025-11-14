Caribou Biosciences: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Caribou Biosciences hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,30 USD gegenüber -0,380 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,2 Millionen USD ausgewiesen.

