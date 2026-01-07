Carillion Aktie
WKN: 924047 / ISIN: GB0007365546
|
07.01.2026 13:48:37
Carillion finance directors accept FCA fines eight years after its collapse
UK watchdog penalises Richard Adam and Zafar Khan over failures to highlight problems at outsourcing groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fines inc. Registered Shs
Analysen zu Fines inc. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carillion PLC
|0,14
|0,00%
|Fines inc. Registered Shs
|878,00
|-9,48%