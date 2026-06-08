CAI International Aktie

CAI International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MLRM / ISIN: US12477X1063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.06.2026 14:42:06

Caris Life Sciences Authorized Buy Back Up To $100 Mln

(RTTNews) - Caris Life Sciences (CAI), an AI TechBio company, Monday announced that it has been authorized to repurchase up to $100 million of the company's outstanding common stock.

The timing, manner, price, and amount of any repurchases will be determined at the Company's discretion based on a variety of factors, including market conditions, the trading price of the Company's common stock, the Company's financial condition and results of operations, capital requirements, general business conditions, alternative investment opportunities, and other factors the Company deems relevant, the biotech form said.

In pre-market activity, CAI shares were trading at $16.67, up 1.09% on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CAI International IncShs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu CAI International IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:08 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Zweifel und erneute Eskalation im Nahen Osten: ATX-Anleger trennen sich von Aktien -- DAX mit rotem Wochenauftakt -- Börsen in Asien schließen mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung vor. Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. In Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen