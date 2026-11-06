CARIS Life Sciences gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CARIS Life Sciences hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,99 Prozent auf 275,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 216,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at