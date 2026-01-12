CAI International Aktie
Caris Life Sciences Shares Rise More Than 3% In Pre-market As Q4 Prel Revenue Surges 116%
(RTTNews) - Caris Life Sciences Inc. (CAI), an artificial intelligence TechBio company, Monday reported that its preliminary fourth quarter revenue and full year revenue have increased by 116 percent and 94 percent respectively, compared to the same period last year.
Following the news, CAI shares are trading up around 3.47% in the pre-market as of this writing.
Quarterly revenue increased around to $281 million and full year revenue grew to $800 million.
In pre-market activity, CAI shares were trading at $29.50, up 3.47% on the Nasdaq.
Börse aktuell - Live TickerATX etwas leichter -- DAX fester -- Wall Street vor tieferem Start -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt steckt im Montagshandel kleine Verluste ein, während der deutsche Leitindex zulegt. Die Wall Street wird mit Verlusten erwartet. An den Märkten in Fernost dominierten am Montag die Bullen.