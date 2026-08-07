CARIS Life Sciences: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CARIS Life Sciences hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite standen 263,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 181,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at