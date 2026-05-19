Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
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19.05.2026 18:55:39
Carl Icahn Beat Berkshire Hathaway This Quarter — But The Long-Term Story Is Different
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