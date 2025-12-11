Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch im Plus: Dividende sinkt trotz Umsatzwachstum

Die Dividende je Aktie soll unerwartet um 5 Cent sinken. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 nimmt sich der im MDAX und TecDAX notierte Konzern leichtes Umsatzwachstum, EBITA-Steigerungen und eine verbesserte EBITA-Marge vor. Gleichzeitig warnte der Medizintechnikhersteller, dass die EBITA-Prognose noch keine Einmalbelastungen enthält, die der Konzern derzeit im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich sieht. Diese könnten im Zusammenhang mit "organisatorischen Anpassungen", Maßnahmen im Zusammenhang mit globaler Präsenz und Wertschöpfungskette sowie Neuausrichtung bei Forschung und Entwicklung entstehen, falls geopolitische Entwicklungen, Handelsbarrieren und regulatorische Änderungen dies erforderten, teilte das Unternehmen mit.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 soll die Dividende auf 0,55 Euro je Aktie sinken von 0,60 im Vorjahr. Hier hatten Analysten im Konsens eine Steigerung auf 0,69 Euro je Aktie erwartet. Das Unternehmen wies gleichwohl darauf hin, dass die Ausschüttungsquote auf 34,2 (Vorjahr 29,4) Prozent gestiegen sei.

Der Umsatz legte im Geschäftsjahr 2024/25 währungsbereinigt um 8,6 Prozent auf 2,23 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 2,2 Milliarden Euro gerechnet.

Beide Segmente verzeichneten währungsbereinigt einstellige Wachstumsraten. Alle Regionen trugen zum Wachstum bei, die Regionen EMEA und Americas währungsbereinigt zweistellig. Die Umsätze stagnierten den Angaben zufolge in China und waren in Japan rückläufig.

Der operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) stieg um 3,5 Prozent auf 258 Millionen Euro. Hier hatten Analysten 263 Millionen Euro erwartet. Die entsprechende Marge betrug 11,6 Prozent (Vorjahr 12,0 Prozent).

Unter dem Strich sank der Gewinn auf 141 Millionen Euro von 179 Millionen, bzw auf 1,61 Euro je Aktie von 2,01. Die Analysten hatten 145 Millionen Euro bzw 1,64 Euro je Aktie prognostiziert.

Für das laufende Geschäftsjahr stellt Carl Zeiss ein Umsatzwachstum auf Basis der aktuellen Wechselkurse im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht, was einem berichteten Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro entsprechen soll. EBIT und EBITA sollen weiter steigen, die EBITA-Marge soll sich auf 12,5 Prozent verbessern.

Das Unternehmen ist derzeit auf der Suche nach einem neuen CEO. Der Konzern hatte Anfang der Woche bekannt gegeben, dass die Vorstandstätigkeit von CEO Maximilian Foerst zum 31. Dezember endet. Er habe einen Verstoß gegen den internen Verhaltenskodex eingeräumt, hieß es vom Unternehmen. Interimistisch wird Aufsichtsratschef Andreas Pecher zum 1. Januar den Vorstandsvorsitz übernehmen.

Weiterer Bodenbildungsversuch bei Carl Zeiss nach Jahreszahlen

Teils besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen haben den Aktien von Carl Zeiss Meditec am Donnerstag zu Erholungsgewinnen verholfen. JPMorgan wies wegen ebenfalls mitgeteilter negativer Neuigkeiten zudem auf immense Leerverkaufspositionen hin. Diese heizten den Kursanstieg zusätzlich an, hieß es.

Nach einem Kursplus im frühen Handel via XETRA von fast 9 Prozent kam die Aktie zuletzt deutlich zurück und legte zuletzt um 1,3 Prozent auf 43,38 Euro zu. Damit setzte sie ihren Bodenbildungsversuch nach dem Acht-Jahres-Tief am Montag bei unter 40 Euro fort. Zum Wochenstart hatte die Nachricht über die Trennung von Vorstandschef (CEO) Maximilian Foerst schwer belastet. Der erst im Mai zum CEO ernannte Foerst, der innerhalb des Konzerns zuvor China-Chef gewesen war, hatte einen Verstoß gegen interne Verhaltensregeln eingeräumt.

Im bisherigen Jahresverlauf steht für das Zeiss-Papier aktuell ein minus von rund 5 Prozent zu Buche, während der MDAX zugleich um 16 Prozent zugelegt hat. Das Rekordhoch der Aktie aus dem Corona-Jahr 2021 bei etwas über 200 Euro ist längst nur noch ein ferner Traum.

Analysten sprachen von soliden Jahreszahlen und hoben hervor, dass beide Geschäftsbereiche dazu beigetragen hätten. Umsatz und operatives Ergebnis hätten im vierten Quartal über den Konsensprognosen gelegen, was sowohl auf die Stärke der Ophthalmology-Sparte als auch der Microsurgery-Sparte zurückzuführen sei, schrieb etwa Jack Reynolds-Clark von der kanadischen Bank RBC. Zudem sei der Auftragsbestand für das neue Jahr stark. Negativ wertete er jedoch die Prognose über hohe einmalige Aufwendungen sowie den neu zu besetzenden Chefposten.

Analyst David Adlington von JPMorgan sieht mit Blick auf das Zahlenwerk sowohl Stoff für Optimisten als auch für Pessimisten. Die einen dürften ihren Fokus auf die verbesserte Umsatzdynamik und einen besseren Auftragsbestand legen, die anderen auf die im Jahresvergleich gesunkenen Margen schauen oder den erneuten Chef-Wechsel sowie den verschobenen Kapitalmarkttag.

Die vor allem in den frühen Handelsstunden positive Kursreaktion begründet Adlington aber auch mit hohen Leerverkaufspositionen. Auf kurze Sicht spreche inzwischen nichts mehr für weiter fallende Kurse, schrieb er. Auf diese aber spekulieren sogenannte Leerverkäufer, die sich Aktien nur leihen, in der Hoffnung, sie zu einem späteren Zeitpunkt günstiger zurückkaufen zu können. Trifft dies jedoch nicht ein, sind sie gezwungen, ihre Positionen glattzustellen, um noch größere Verluste zu vermeiden.

DOW JONES / dpa-AFX