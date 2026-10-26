Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Führungswechsel
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26.10.2026 10:54:39
Carl Zeiss Meditec-Aktie fester: Neue Chefin übernimmt am 1. Dezember
Bronwyn Brophy O'Connor übernehme zum 1. Dezember 2026 den Vorstandsvorsitz, teilte das Unternehmen am Montag in Jena mit. Sie verantworte dann außerdem die Sparte Medical Technology. Momentan steht die Managerin noch an der Spitze des schwedischen Konzerns Vitrolife.
Carl Zeiss Meditec hatte sie bereits im Mai als neue Chefin bekannt gegeben, nachdem der ehemalige Vorstandschefs Maximilian Foerst wegen eines Verstoßes gegen den internen Verhaltenskodex Ende 2025 gegangen war. Derzeit führt Andreas Pecher intermisitisch die Geschäfte, der außerdem Chef der Carl Zeiss AG ist.
Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,74 Prozent im Plus bei 36,16 Euro.
/lew/mis
JENA (dpa-AFX)
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Bildquelle: Carl Zeiss Meditec
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|Goldman Sachs Group Inc.
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