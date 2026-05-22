Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Führungswechsel
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22.05.2026 16:05:00
Carl Zeiss Meditec-Aktie im Plus: Suche nach neuem CEO erfolgreich
Wie der im SDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte, wird die Chefin der Vitrolife Group mit Sitz in Schweden, Bronwyn Brophy O'Connor, neu Vorstandsvorsitzende. Der genaue Beginn der ihrer Tätigkeit hänge noch von Verhandlungen mit dem derzeitigen Arbeitgeber ab. Nachdem sich Carl Zeiss zum Jahresende 2025 relativ kurzfristig von CEO Maximilian Foerst wegen eines Verstoßes gegen den internen Verhaltenskodex getrennt hatte, hat der bisherige Aufsichtsratschef Andreas Pecher interimistisch den CEO-Posten übernommen.
Pecher wird das Amt auch weiter bekleiden, bis O'Connor den Posten antreten kann. Sie wird auch in den Vorstand der Hauptaktionärin Carl Zeiss AG aufgenommen, deren Vorstandsvorsitzender Pecher bleibt.Via XETRA steigt die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeitweise um 2,15 Prozent auf 26,58 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Carl Zeiss Meditec
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