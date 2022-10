Carl Zeiss Meditec-Aktie in Rot: Carl Zeiss Meditec investiert Millionen in Stammsitz

Der Optikkonzern Zeiss investiert rund um seinen Stammsitz in Oberkochen (Ostalbkreis) in den kommenden Jahren mehr als 600 Millionen Euro.

Dies teilte das Unternehmen Carl Zeiss Medic am Freitag mit. So sollen unter anderem in Aalen künftig 2000 Beschäftigte des Bereichs Messtechnik und Mikroskopie arbeiten, die bisher am Stammsitz des Technologieunternehmens arbeiten. Die Erweiterung sei Teil einer langfristigen Wachstumsstrategie der Zeiss-Gruppe. Der Umsatz des Stiftungsunternehmens war in den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahrs um 20 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,4 Mrd.) geklettert.

Via XETRA notieren die Zeiss-Papiere zeitweise 0,84 Prozent tiefer bei 118,35 Euro.

OBERKOCHEN (dpa-AFX)