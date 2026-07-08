Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Experten-Prognosen
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08.07.2026 11:21:00
Carl Zeiss Meditec-Aktie legt nach Kaufempfehlung von Metzler zu
Analyst Victor Beyer vom Bankhaus Metzler konstatierte in seiner frischen Kaufempfehlung sich verdichtende Erholungssignale. Nach einer dreijährigen Margenerosion und unternehmensspezifischen Problemen in China und den USA sieht er Besserung für das Chance-Risiko-Profil in Sicht. Kernelement ist für ihn das Restrukturierungsprogramm "ProfitUp", wobei natürlich die Umsetzung entscheidend bleibe.
Die Bewertung der Aktie spreche derweil noch für geringes Vertrauen in das Turnaroundpotenzial, so Beyer. Dabei traut er den Aktien mit seinem unangetasteten Kursziel von 42 Euro eine Rückkehr fast an ihr Jahreshoch zu. Langfristig betrachtet wäre dies freilich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, standen sie zu Rekordzeiten während der Corona-Pandemie doch bei über 200 Euro.
Allein 2026 notieren die Papiere noch rund ein Viertel im Minus, arbeiten aber seit März an einer Bodenbildung.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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