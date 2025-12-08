Carl Zeiss Meditec-Aktie leichter: Vorstandswechsel zum Jahresende

Die Carl Zeiss Meditec AG trennt sich überraschend und kurzfristig von CEO Maximilian Foerst.

Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, wird Foersts Vorstandstätigkeit zum 31.12.2025 beendet. Der Aufsichtsrat und Foerst hätten eine entsprechende Einigung erzielt.

Grund sei "ein von Maximilian Foerst eingeräumter Verstoß gegen den internen Verhaltenskodex der Zeiss-Gruppe im Zusammenhang mit einem Interessenskonflikt im Umgang mit einer Person im Zeiss-internen Arbeitsumfeld, der einige Jahre zurückliegt", teilte das Medizintechnikunternehmen mit. Der Fall stehe nicht im Zusammenhang mit den geschäftlichen Aktivitäten der Zeiss Gruppe bzw der Meditec AG.

Interimistisch werde Zeiss-Meditec-Aufsichtsratschef Andreas Pecher zum 1. Januar den Vorstandsvorsitz bei Meditec übernehmen, so die Mitteilung. Pecher, der auch CEO der Carl Zeiss AG ist, werde sein Meditec-Aufsichtsratsmandat zuvor niederlegen. Der Meditec-Aufsichtsrat werde interimistisch von Peter Kameritsch geführt. Das Gremium arbeite "unter Hochdruck an der Nachfolgesuche".

Der Meditec-Vorstand werde somit ab 1.1.2025 aus Pecher und CFO Justus Felix Wehmer bestehen. Die unter Foerst begonnene strategische Weiterentwicklung soll "in unverändertem Tempo fortgesetzt werden".

Via XETRA fällt die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeitweise um 2,16 Prozent auf 42,50 Euro.

DOW JONES