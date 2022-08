Carl Zeiss Meditec-Aktie schwach: Optimismus für Geschäftsjahr wächst

Carl Zeiss Meditec hat im dritten Geschäftsquartal dank besserer Geschäfte in allen Regionen den Umsatz gesteigert und blickt etwas optimistischer auf das Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September).

Die EBIT-Marge dürfte nun das obere Ende der bisher angepeilten Spanne von 19 bis 21 Prozent erreichen. Nach neun Monaten liegt das Unternehmen aus Jena bei 20,7 Prozent. Mittelfristig dürfte sich die Rendite auf ein Niveau "nachhaltig oberhalb" von 20 Prozent entwickeln.

Der Umsatz stieg in den neun Monaten per Ende Juni um gut ein Zehntel auf 1,33 Milliarden Euro, wie das im MDAX und TecDAX gelistete Unternehmen mitteilte. Das operative Ergebnis (EBIT) sank dagegen wegen Kosten für neue Produkte um 2,5 Prozent auf 275,9 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg dagegen auf 2,14 (2,04) Euro.

Im laufenden Geschäftsjahr werde der Umsatz mindestens "um die" 1,8 Milliarden Euro erwartet, so Carl Zeiss Meditec weiter. Bisher hatte das Unternehmen Erlöse mindestens in Höhe des Marktwachstums in Aussicht gestellt. Vergangenes Jahr wurde ein Umsatz von 1,65 Milliarden Euro erzielt.

Zeitweise verliert die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel 3,75 Prozent auf 136,10 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)