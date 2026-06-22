Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Erholungsschub
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22.06.2026 17:19:00
Carl Zeiss Meditec-Aktie springt an: Aufstockung durch Zeiss AG sorgt für Kursplus
Wie die Großaktionärin Zeiss mitteilte, sollen Aktien von Carl Zeiss Meditec im Wert von bis zu 200 Millionen Euro über die Börse gekauft werden. Zugleich wurde betont, dass mit der beabsichtigten Aufstockung keine über die Erhöhung der Beteiligungsposition hinausgehenden Ziele verfolgt würden.
Die Aktie ist Ende 2025 unter Druck geraten, der sich im Januar 2026 weiter beschleunigte. Im Dezember musste überraschend der damalige Vorstandschef Maximilian Foerst wegen eines Verstoßes gegen den internen Verhaltenskodex das Unternehmen verlassen. Pessimistische Signale für das laufende Geschäftsjahr hatten dann Ende Januar das Papier auf ein Zehnjahrestief geschickt.
Im Jahresverlauf ging es weiter abwärts bis auf ein Tief von unter 23 Euro im März. Im Mai hatte der Jenaer Medizintechnikkonzern angesichts seiner Probleme auf dem wichtigen chinesischen Markt Kostensenkungen, etwa durch Geschäftsverlagerungen, angekündigt. Zudem wurde mit der Managerin Bronwyn Brophy O'Connor auch eine Nachfolge für Foerst gefunden. Wann sie jedoch als Vorstandschefin bei dem SDAX-Unternehmen die Arbeit aufnimmt, ist bislang noch nicht bekannt gegeben worden. Bis zu ihrem offiziellen Amtsantritt bleibt Andreas Pecher weiter Interimschef.
/ck/la/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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