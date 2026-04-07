Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Erholungsversuch
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07.04.2026 11:14:38
Carl Zeiss Meditec-Aktie springt nach Goldman-Update an
Experte Richard Felton von Goldman Sachs macht zumindest auf kurze Sicht Aufwärtspotenzial für die Papiere des Herstellers von Medizintechnik aus. Er begründet dies mit der Aussicht auf Kosteneinsparungen und ein stimmigeres Konzernportfolio. Auch eine Wiederaufnahme der im Januar ausgesetzten Jahresziele 2026 bei der anstehenden Veröffentlichung von Quartalszahlen könne sich positiv auswirken.
Der Experte weist auf die zuletzt stark unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien hin: Diese seien seit Jahresbeginn um 37 Prozent gefallen, während der europäische Gesundheitssektor (STOXX EU600 Health Care) kaum nachgegeben habe. Die Gewinnschätzungen je Aktie für Carl Zeiss Meditec für 2026 bis 2028 seien seit Jahresanfang um 22 bis 29 Prozent zurückgegangen.
/bek/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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