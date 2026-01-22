Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Zahlreiche Belastungen
|
22.01.2026 16:48:40
Carl Zeiss Meditec-Aktie zweistellig schwächer: Jahresausblick gesenkt
Bislang war Carl Zeiss für das gesamte Geschäftsjahr von einem Umsatzanstieg auf rund 2,3 Milliarden Euro und einer EBITA-Marge von 12,5 Prozent ausgegangen.
Im ersten Quartal sank der Umsatz nach vorläufigen Zahlen auf 467 Millionen Euro von 490 Millionen Euro, was der Konzern vor allem auf negative Wechselkurseffekte zurückführte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) ging auf 8 Millionen von 35 Millionen Euro im Vorjahr zurück.
Carl Zeiss Meditec verwies unter anderem auf das schwache Umfeld in der Region Americas wegen der politischen Unsicherheit sowie auf die Kalenderverschiebung der Wintersaison für refraktive Behandlungen in China rund um das chinesische Neujahrsfest. Außerdem rechnet der Konzern mit Preisdruck in China. Zudem habe man im Schlussmonat starke Auslieferungen verzeichnet, die zum schwachen Start ins neue Geschäftsjahr beitrugen.
So reagiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie
Pessimistische Signale für das laufende Geschäftsjahr haben die Aktien von Carl Zeiss Meditec auf das tiefste Niveau seit fast zehn Jahren zurückgeworfen. Mit 29,20 Euro kosteten die Papiere so wenig wie zuletzt im Juni 2016 und verloren dabei bis zu 17,05 Prozent.
Nach einem laut eigen Aussagen überraschend schwachen Auftakt in das Geschäftsjahr stellte das Unternehmen die Anleger darauf ein, dass die Jahresziele voraussichtlich nicht erreicht werden. Im ersten Geschäftsquartal sank vorläufigen Berechnungen zufolge der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum und auch das operative Ergebnis (Ebita) ging deutlich zurück.
Das Management will "schnellstmöglich", spätestens aber bis zu den Halbjahreszahlen Mitte Mai eine präzisierte Prognose veröffentlichen. Bis dahin herrscht am Markt Unsicherheit, die die Anleger vergrämt.
Analyst Harald Hof von MWB Research strich seine Kaufempfehlung. Die Berechenbarkeit sei schlecht. Experte Jonathon Unwin von der Barclays-Bank konstatierte nach Rücksprache mit dem Unternehmen einen schwachen US-Markt für Mikrochirurgie- und Diagnostikgeräte. Die Erwartungen an das Geschäft dort und in China habe man zurückschrauben müssen. Unwin erhofft sich bereits mit dem endgültigen Quartalsbericht Mitte Februar detailliertere Signale.
DOW JONES
