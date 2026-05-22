Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
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22.05.2026 13:00:38
Carl Zeiss Meditec findet nach monatelanger Suche Chefnachfolgerin
JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat nach monatelanger Suche eine Nachfolgerin für den geschassten Ex-Vorstandschef Maximilian Foerst gefunden. So soll Bronwyn Brophy O'Connor den Posten übernehmen, wie der Konzern am Freitag nach einer Sitzung des Aufsichtsrates mitteilte. Die Managerin kommt vom schwedischen Konzern Vitrolife (Vitrolife A), wo sie derzeit Chefin ist. Wann sie den Job in Jena antreten kann, ist allerdings noch nicht klar. Das hänge von derzeit laufenden Verhandlungen mit ihrem bisherigen Arbeitgeber ab, hieß es von Carl Zeiss Meditec. Bis zu ihrem Beginn soll weiter Andreas Pecher intermistisch die Geschäfte leiten.
Das Unternehmen hatte im Dezember überraschend den Abgang des ehemaligen Vorstandschefs Maximilian Foerst wegen eines Verstoßes gegen den internen Verhaltenskodex zum Jahreswechsel bekanntgegeben. Seitdem sucht der Konzern nach einer dauerhaften Nachfolge./men/stk
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Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
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13:00
|Carl Zeiss Meditec findet nach monatelanger Suche Chefnachfolgerin (dpa-AFX)
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21.05.26
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14.05.26
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|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26