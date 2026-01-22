Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

22.01.2026 10:32:38

Carl Zeiss Meditec: Jahresziel wird wohl nicht erreicht - Quartal schwach

JENA (dpa-AFX). Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec wird nach einem überraschend schwachen Auftakt seine Jahresziele voraussichtlich nicht erreichen. In den ersten drei Monaten liege das Ergebnis deutlich unter dem Vorjahr, teilte das im MDAX notierte Unternehmen aus Jena am Donnerstag überraschend mit. Die bisherigen Jahresziele für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 würden daher voraussichtlich nicht erreicht und werden nun überprüft. Der Vorstand wolle "schnellstmöglich" ein präzisiertes Jahresziel und ein Update zu Umbau- und Kostensenkungsmaßnahmen vorstellen, spätestens aber im Rahmen der Halbjahresergebnisse am 12. Mai, hieß es weiter. Am Finanzmarkt sorgten die Nachrichten für einen Kurseinbruch von rund 12 Prozent.

Im ersten Geschäftsquartal sank vorläufigen Berechnungen zufolge der Umsatz auf 467 Millionen Euro, nach 490 Millionen ein Jahr zuvor. Das operative Ergebnis (Ebita) sackte von 35 auf 8 Millionen Euro. Carl Zeiss Meditec machte für die verhaltene Entwicklung erhebliche negative Währungseffekte verantwortlich. Zudem habe der Konzern - wie bereits angekündigt - Umsatz bei einer bifokalen Intraokularlinse in China eingebüßt. Belastend hinzu komme ein zunehmend schwächeres Investitionsumfeld in der Region Americas sowie die "Kalenderverschiebung der Wintersaison für refraktive Behandlungen in China rund um das chinesische Neujahrsfest". Obendrein sei das Vorjahresquartal durch außergewöhnlich starke Auslieferungen von Geräten geprägt gewesen.

Den endgültigen Quartalsbericht wird der Konzern am 12. Februar präsentieren./tav/jha/

