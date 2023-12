Carl Zeiss Meditec schlägt nach EBIT-Rückgang unveränderte Dividende vor

FRANKFURT (Dow Jones)--Carl Zeiss Meditec hat im Geschäftsjahr 2022/23 bei höheren Umsätzen operativ weniger verdient. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Medizintechnikkonzern mitteilte, wuchs der Umsatz um 9,8 Prozent auf rund 2,089 Milliarden Euro. Dagegen ging das operative Ergebnis EBIT auf 348 Millionen von 397 Millionen Euro vor Jahresfrist zurück, was Carl Zeiss Meditec unter anderem auf negative Währungseffekte, einen ungünstigeren Produktmix mit einem geringeren Anteil wiederkehrender Umsätze sowie höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing zurückführte.

Die EBIT-Marge verschlechterte sich auf 16,7 (Vorjahr 20,9) Prozent. Bereinigt um Sondereffekte lag die EBIT-Marge mit 17,4 (21,4) Prozent am unteren Rand der Prognosebandbreite von 17 bis 20 Prozent. Der Gewinn pro Aktie belief sich auf 3,25 (3,29) Euro. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 1,10 Euro erhalten.

"Wir haben unsere Marktanteile in beiden Strategischen Geschäftsbereichen trotz einer zunehmenden wirtschaftlichen Abschwächung weiter ausbauen können", sagte Vorstandsvorsitzender Markus Weber. "Gleichzeitig konnten wir die in der ersten Jahreshälfte noch deutlich erhöhten Fertigungs- und Lieferzeiten deutlich reduzieren. Wir haben zudem signifikante Investments in zukünftiges Wachstum getätigt, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung."

Das Umsatzwachstum im neuen Geschäftsjahr 2023/24 sieht Carl Zeiss Meditec mindestens in Höhe des Marktwachstums. Aufgrund des planmäßigen Abbaus chirurgischer Verbrauchmaterialienbestände im chinesischen Vertriebskanal in der Ophthalmologie sowie der Einführung neuer staatlicher Vergabesysteme im Markt für Intraokularlinsen in China dürfte sich das Wachstumstempo gegenüber dem Vorjahr jedoch temporär reduzieren. Daher werde der Produktmix insbesondere in der ersten Geschäftsjahreshälfte einen geringeren Anteil an Verbrauchmaterialien aufweisen, führte das Unternehmen aus.

Das EBIT dürfte sich dabei im Geschäftsjahr 2023/24 in etwa auf vergleichbarem Niveau zum Vorjahr bewegen. Dabei soll im zweiten Halbjahr 2023/24 wieder ein EBIT und eine EBIT-Marge über dem zweiten Halbjahr 2022/23 erzielt werden. Carl Zeiss Meditec geht davon aus, dass sich die EBIT-Marge mittelfristig wieder auf einem Niveau nachhaltig oberhalb von 20 Prozent stabilisiert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2023 01:46 ET (06:46 GMT)