BCB Holdings Aktie
WKN DE: A0RPAB / ISIN: BZP091111088
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13.11.2026 23:15:02
Carlisle: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Carlisle (NYSE:CSL) reported revenue grew 9% to $1.5 billion, driven by higher sales volume and pricing actions. Persistent reroofing demand and disciplined capital allocation provide clear visibility toward long-term earnings growth.
Three things management said stand out.
Carlisle faced higher petroleum-based raw material and freight costs during the third quarter. Management expects price realization to achieve cost parity by year end, creating a pricing tailwind for 2027.
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