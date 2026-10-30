Carlisle Companies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Carlisle Companies hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,98 USD je Aktie generiert.

Carlisle Companies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,46 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at