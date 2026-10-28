Carlisle Companies Aktie
WKN: 871884 / ISIN: US1423391002
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28.10.2026 22:17:48
Carlisle Companies Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Carlisle Companies Inc. (CSL) revealed a profit for third quarter of $208.1 million
The company's earnings totaled $208.1 million, or $5.24 per share. This compares with $214.2 million, or $4.98 per share, last year.
Excluding items, Carlisle Companies Inc. reported adjusted earnings of $235.0 million or $5.92 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.7% to $1.463 billion from $1.346 billion last year.
Carlisle Companies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $208.1 Mln. vs. $214.2 Mln. last year. -EPS: $5.24 vs. $4.98 last year. -Revenue: $1.463 Bln vs. $1.346 Bln last year.
Consolidated fourth quarter revenues up high-single-digit percentage year-over-year
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