Carlisle Companies Aktie
WKN: 871884 / ISIN: US1423391002
|
03.02.2026 23:57:55
Carlisle Companies Inc. Q4 Profit Declines
(RTTNews) - Carlisle Companies Inc. (CSL) released earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $127.4 million, or $3.05 per share. This compares with $162.8 million, or $3.57 per share, last year.
Excluding items, Carlisle Companies Inc. reported adjusted earnings of $163.5 million or $3.90 per share for the period.
Revenue held steady at $1.12 billion
Carlisle Companies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $127.4 Mln. vs. $162.8 Mln. last year. -EPS: $3.05 vs. $3.57 last year. -Revenue: $1.12 Bln vs. $1.12 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carlisle Companies Inc.
|
02.02.26
|Ausblick: Carlisle Companies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Carlisle Companies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carlisle Companies Inc.
|300,30
|2,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schließt wenig verändert -- Wall Street schließlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Markt präsentierte sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fiel knapp ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag schlossen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.