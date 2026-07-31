Carlisle Companies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Carlisle Companies hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,30 USD, nach 5,88 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Carlisle Companies mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at