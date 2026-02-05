Carlisle Companies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Carlisle Companies hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,13 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carlisle Companies 1,12 Milliarden USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 17,12 USD, nach 27,82 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,02 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5,00 Milliarden USD im Vorjahr.

