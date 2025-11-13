|
Carlit gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Carlit äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,03 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Carlit 24,87 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carlit in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,11 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,29 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
