11.02.2026 06:31:28
Carlit hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Carlit präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 48,51 JPY gegenüber 21,76 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carlit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,18 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
