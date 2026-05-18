18.05.2026 06:31:29

Carlit: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Carlit hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 32,17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 46,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9,30 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,55 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 130,50 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Carlit ein EPS von 109,07 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Carlit im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,25 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 36,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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