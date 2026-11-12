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12.11.2026 06:31:28
Carlit: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Carlit gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 68,13 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 37,03 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,80 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 9,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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