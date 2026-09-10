10.09.2026 06:31:28

Carlos Casado gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Carlos Casado hat am 07.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,51 ARS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Carlos Casado ein EPS von 8,60 ARS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,10 Milliarden ARS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,46 Milliarden ARS umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 7,21 ARS beziffert. Im Vorjahr waren 6,72 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 26,12 Prozent auf 14,85 Milliarden ARS aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 11,77 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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