Carlos Casado präsentierte in der am 07.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 7,51 ARS gegenüber 8,60 ARS im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Carlos Casado im vergangenen Quartal 7,10 Milliarden ARS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carlos Casado 8,46 Milliarden ARS umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 7,21 ARS beziffert. Im Vorjahr hatten 6,72 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 14,85 Milliarden ARS – ein Plus von 26,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Carlos Casado 11,77 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at