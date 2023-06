Carlsberg-Aktie in Grün: Carlsberg veräußert Russland-Geschäft

Carlsberg hat nach langer Zeit einen Käufer für sein Geschäft in Russland gefunden.

Dazu wurde am Freitag eine Vereinbarung unterzeichnet, wie der dänische Bierbrauer in Kopenhagen mitteilte. Wer der Käufer ist, ließ der Konzern ebenso offen wie die Verkaufssumme. Die Vertragsunterzeichnung sei ein sehr wichtiger Meilenstein in dem höchst komplexen Trennungs- und Verkaufsprozess, erklärte Carlsberg -CEO Cees 't Hart. Man warte nun auf die notwendigen Genehmigungen der russischen Behörden. Der Zeitpunkt des finalen Abschlusses der Transaktion sei daher noch unklar.

Carlsberg zählt zu den größten Brauereikonzernen der Welt. Das Unternehmen hatte Ende März 2022 - einen Monat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine - angekündigt, sich komplett aus Russland zurückziehen und sein dortiges Geschäft verkaufen zu wollen. Seitdem hatte es nach einem Käufer gesucht.

Im Handel an der NASDAQ Nordic gewinnt die Carlsberg-Aktie zeitweise 2,03 Prozent auf 1.510 Kornen.

KOPENHAGEN (dpa-AFX)