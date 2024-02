Carlsberg AS (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Carlsberg AS (spons ADRs) stellte am 07.02.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,309 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,25 Milliarden USD erwartet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,47 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,99 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,62 Milliarden USD, während im Vorjahr 10,10 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,55 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 10,71 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at