Carlsberg AS (spons ADRs) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Carlsberg AS (spons ADRs) gab am 04.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,289 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,283 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carlsberg AS (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,289 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 2,22 Milliarden USD geschätzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,48 USD. Im Vorjahr waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 10,24 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,48 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 10,08 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at